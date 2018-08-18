Сократить количество аптек. И ограничить продажу лекарств без рецепта. Нардепы готовы пойти на такие кардинальные меры, чтобы... защитить потребителей. Такие изменения хотят внести в законодательство.

Всего в Украине около 22 тысяч аптек. Но если в больших городах их более чем достаточно, то в сельских районах не хватает. В ситуации разбирались наши корреспонденты.

Село Шпитьки, Киевская область. В этом здании находится аптека, которая обслуживает пять сел. Андрею Емельяновичу - 82. В аптечный пункт он приходит каждую неделю. Мужчина вспоминает - в 90-е годы эту неприбыльную, но очень нужную для селян аптеку закрыли. И 15 лет люди были вынуждены ездить за лекарствами по бездорожью. Если ситуация опять повторится, помочь старику будет некому.

"Це була аптека на всі окружні села. А зараз якщо ще закриють, я взагалі не розумію, що можна чекати від нашої влади. І взагалі, чим вони думають? Нам, старим людям ІІІ покоління, яке я доживаю... і щоб не було аптеки? Це взагалі, я не розумію", - возмущен Андрей Кохан, житель села Шпитьки.

В соседнем селе Петрушки и вовсе нет аптеки. Хотя здесь проживают три тысячи человек. Даже семейным врачам порой сложно помочь пациентам, ведь в амбулаториях хранится только самое необходимое. Покупать препараты приходится в райцентре.

"Найближча аптека - за 4 кілометри, в селі Мила. Постійно були моменти з ліками. Оскільки в нас в амбулаторії - по законодавству України повинні бути ліки тільки для невідкладної допомоги, то виникає питання з логістикою і поставками препаратів до населення. Не завжди є можливість поїхати", - говорит Петр Гук, семейный врач.

Из-за небольшого товарооборота аптеки в селах убыточные. Содержать аптечный пункт могут либо энтузиасты, либо крупные сети. Но вскоре они могут уйти из сел - народные депутаты зарегистрировали законопроект, в котором предпринимателям предлагают работать по принципу: один фармацевт - одна аптека. Кроме того, собственник должен иметь образование не ниже магистра по специальности "Фармация".

"Зрозуміло, що всі аптеки в сільській місцевості мають велику й сталу тенденцію до закриття з прийняттям такого закону.

Якщо сьогодні буде 1 фармацевт, або 1 людина з вищою фармацевтичною кваліфікацією магістра мати право відкрити аптеку, то давайте задамо собі нетривіальне питання. Вона відкриє аптеку в Житомирі, Чернігові, чи вона відкриє її у якомусь селі, де живе 500 людей, чи 700?", - говорит Владимир Руденко, доктор фармацевтических наук, директор ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины".

Кроме того, нардепы предлагают, чтобы в одном регионе одна компания могла открыть не более восьми аптек. И они должны находиться на расстоянии не менее 500 метров друг от друга. Аптечные сети и вовсе хотят запретить. Авторы документа считают, что монополисты повышают цены на лекарства.

"Відбувається така монополізація галузі, коли створюються величезні аптечні мережі, які починають диктувати ті чи інші свої умови і виробникам і споживачам. Якщо обмежити кількість аптечних точок, які находяться під контролем, чи у власності одного підприємця, одного фармацевта, то тоді - збільшиться конкуренція. І збільшиться можливість впливати на доступність", - убежден Виктор Сердюк, президент "Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов"

У фармацевтов - другие доводы. Законопроект выгоден производителям, считают в Аптечной ассоциации. Если сотни или тысячи аптек закроют, конкуренция на рынке только снизится, уверяют фармацевты.