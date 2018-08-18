Цветочный ковер площадью 1800 квадратных метров расстелили на главной площади Брюсселя. Этой традиции уже почти 50 лет, и она до сих пор привлекает в город тысячи туристов.

Елена Абрамович все рассматривала поближе.

Полмиллиона бегоний, сотня волонтеров, работающих в две смены с 5 утра, - и к полудню главная площадь Брюсселя застелена цветочным ковром. Создают такую красоту раз в два года. В этом - дизайн по мексиканским народным мотивам.

Самое популярное в эти дни место среди туристов - балкон Брюссельской мэрии. Именно отсюда можно лучше всего рассмотреть орнамент цветочного ковра.

Вход на балкон - 6 евро. И тут - постоянно огромная очередь. Во время предыдущей экспозиции его посетили 18 тысяч человек. Вырученные деньги покрывают треть расходов на экспозицию. Еще треть - дотируется из городского бюджета, остальное - дают спонсоры.

"Это проект, который требует немного ресурсов и дает большой результат. Выходные в середине августа долгое время были периодом спада туризма в Брюсселе, но с помощью цветочного ковра нам удалось изменить эту тенденцию", - говорит Карел Готалс, представитель общественной организации "Цветочный ковер".

Посмотреть на своеобразную визитку бельгийской столицы приезжают отовсюду:

"Мы узнали, что это работа флориста из Мексики, откуда мы родом. И специально приехали сюда из Германии".

"Я увидела вчера по телевизору. Мы сели на поезд и приехали - живем в 35 километрах отсюда".

В этом году цветочный фестиваль был под угрозой срыва из-за самого жаркого лета за последнее столетие. Некоторые цветы не удалось вырастить и их пришлось заменить.

"Традиция создания цветочных ковров уходит корнями в христианство. Раньше такие дорожки существовали всего несколько часов, затем по ним шла процессия, и они исчезали. Поэтому, если сейчас их испортит погода, - не беда", - говорит Альба Амброс, волонтер.

В последние дни в городе стало прохладнее. Поэтому организаторы надеются, что цветочный ковер сможет радовать жителей и гостей столицы Бельгии все 4 дня - как и было запланировано.