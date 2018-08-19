На небе растущая Луна в Стрельце. Вас ждут крупные финансовые поступления и стабильный доход. Благодаря этому вы сможете откладывать деньги на желанные приобретения. Используйте эту возможность максимально выгодно, другого шанса может не представиться.

Овен

Сегодня не ждите легких побед, достичь профессионального мастерства придется непросто. Придерживайтесь восточной мудрости: к большим победам можно дойти маленькими шагами. Старайтесь не перегреваться на солнце.

Телец

Сегодня хороший день для изменений. От вас будет зависеть, чего именно они коснутся - работы или личной жизни. Результат в любом случае будет положительный. Посвятите этот день своей красоте, найдите время и желание на совмещение приятного с полезным.

Близнецы

Не стоит забывать о том, что вы сами являетесь творцом своего счастья. Сконцентрируйтесь на том, что имеет первостепенное значение в вашей жизни. Не обижайтесь на родственников, даже если они неправы.

Рак

Звезды предупреждают Раков, что 19 августа вам стоит уделить внимание своему внутреннему миру. Найдите время для хобби, любимых занятий. В конце дня ваша поддержка понадобится близким. Не ломитесь в ту дверь, которую закрыли у вас перед носом и не намерены открывать.

Лев

Сегодня вы сумеете все сделать по максимуму: отдохнуть и решить рабочие задачи. Не позволяйте себе расслабиться, а наоборот - проявляйте железную волю и выдержку, достигая лучшего.

Дева

Астрологи рекомендуют обратить внимание на общение и сотрудничество с коллегами, будьте максимально покладистыми. Возможно, вашей поддержки потребует друзья и коллеги. Приобретенный опыт поможет решать дальнейшие жизненные задачи.

Весы

Следует принять условия независимо от того, куда вас забросила судьба. Умейте правильно использовать то, что имеете. Также этот день отлично подходит для отдыха на природе.

Скорпион

Не стоит рисковать ни в делах, ни в любви, потому что потери могут быть непредсказуемыми. Займитесь простыми делами, не требующими умственной активность. Пора завершить ремонт, красиво убраться в жилье, сделать необходимые покупки.

Стрелец

Вас ждет увлекательный день. Нужно больше общаться с людьми разных статусов, это поможет разобраться во многих вопросах и научит понимать человеческую психологию. Старайтесь превращать банальный интерес в настоящую пользу.

Козерог

Постарайтесь рабочие вопросы решать коллективно, не тяните все на своих плечах. Как говорится, одна голова - хорошо, а две - лучше. Не забывайте об отдыхе: тот, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Внесите больше спорта в жизнь.

Водолей

Сегоднявас будет сопровождать удача в социальных и благотворительных делах. Не абстрагируйтесь от общения, будьте легкими на подъем. Не стесняйтесь показывать свои таланты, рядом может оказаться человек, который поможет их развить.

Рыбы

Ваши старания в работе принесут свои плоды. Активно используйте давние связи, воплощая в жизнь желания. Не пытайтесь быть лучшими и умнее других, вас оценят по достоинству и без саморекламы. Пейте больше воды.

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