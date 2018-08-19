Одессу "накрыла" красивейшая гроза (фото) [ Редактировать ]
Вечером 18-го и ночью 19 августа в Одессе и области бушевала гроза с громом. Красоту стихии показал известный одесский фотограф Александр Сивенко.
Съемка велась в пригороде Одессы Фонтанке.
В итоге буря обесточила семь районов Одесской области, а город Рени, кроме прочего, остался без воды.
Тем временем Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.
19 августа Киевлян предупредили о том, что бедствие повторится.
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