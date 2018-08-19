Вечером 18-го и ночью 19 августа в Одессе и области бушевала гроза с громом. Красоту стихии показал известный одесский фотограф Александр Сивенко.

Съемка велась в пригороде Одессы Фонтанке.

В итоге буря обесточила семь районов Одесской области, а город Рени, кроме прочего, остался без воды.

Тем временем Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.

19 августа Киевлян предупредили о том, что бедствие повторится.