В городе Энергодар Запорожской области в местном канале утонул 3-летний мальчик, которого отец оставил без присмотра.

"18 августа в 19:00 от дежурного Национальной полиции поступила информация о гибели ребенка на воде. Событие произошло в акватории прогулочного канала в городе Энергодар", - сообщили в ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 35-летний отец с 3-летним сыном катались на катамаране.

После этого мужчина причалил к берегу и отошел, оставив ребенка одного. Когда отец вернулся, то мальчика не нашел.

Мальчика не могли найти пока тело ребенка не всплыло на расстоянии 10 метров от берега.

Тело мальчика изъяли из воды и передали для проведения судмедэкспертизы.

Ранее рассказывалось, как во Львовской области годовалый ребенок "сбежал" из дома и утонул в пруду.