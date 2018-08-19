Под Запорожьем в канале всплыло тела 3-летнего ребенка [ Редактировать ]
В городе Энергодар Запорожской области в местном канале утонул 3-летний мальчик, которого отец оставил без присмотра.
"18 августа в 19:00 от дежурного Национальной полиции поступила информация о гибели ребенка на воде. Событие произошло в акватории прогулочного канала в городе Энергодар", - сообщили в ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что 35-летний отец с 3-летним сыном катались на катамаране.
После этого мужчина причалил к берегу и отошел, оставив ребенка одного. Когда отец вернулся, то мальчика не нашел.
Мальчика не могли найти пока тело ребенка не всплыло на расстоянии 10 метров от берега.
Тело мальчика изъяли из воды и передали для проведения судмедэкспертизы.
Ранее рассказывалось, как во Львовской области годовалый ребенок "сбежал" из дома и утонул в пруду.
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