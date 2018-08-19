19 августа в Испании мужчина открыл стрельбу в баре, убив человека и ранив еще трех.

ЧП произошло в муниципалитете Кастрильо-Техеро, провинция Вальядолид, где проживают около 200 человек, информирует El Norte de Castilla.

"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.

Поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.

От полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.

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