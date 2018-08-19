В Сумах произошло ДТП с участием патрульных. Пострадали пять человек, в том числе полицейская.

Авария случилась на пересечении улиц Петропавловская и Перекопская, сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает 112.ua.

"Я владею информацией, что патрульные ехали именно на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них женщина-полицейский", - сказала Биганова.

Женщина-патрульная оказалась заблокированной в служебной машине, поэтому спасатели вырезали элементы транспорта, чтобы освободить ее.

"Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство Нацполиции области, чтобы объективно выяснить, что стало причиной ДТП", - резюмировала Биганова.

Этим же днем в ДТП под Львовом попали сразу 45 человек.