Австралия обвиняет Израиль в испытании ядерного оружия. Речь идет о событиях 40-летней давности, когда, по мнению австралийской и новозеландской прессы, Израиль устроил в Индийском океане ядерный взрыв. Подробней расскажет Сергей Ауслендер.

В мировую историю эти события вошли, как "инцидент Вела". 22 сентября 1979 года американский спутник засек в Индийском океане серию сильных вспышек, характерных для ядерных взрывов. Тогда так и не удалось установить, что это было. Но вот сейчас, спустя 40 лет новозеландские и австралийские журналисты утверждают: это Израиль при содействии Южной Африки провел испытания ядерного оружия.

"По утверждению тех или иных специалистов из Южной Африки, Израиль вместе с ЮАР производил ядерное оружие и помог им. Это также утверждал один из советских шпионов, контр-адмирал южноафриканского флота, который занимался этими исследованиями, он бывал в Израиле и возглавлял в ЮАР часть работ по этой тематике", - заявил Яков Кедми, экс-глава спецслужбы "Натив".

В производстве ядерного оружия важнейшая часть - его испытания. На своей территории, по понятным причинам, Израиль их провести не мог. Тут, по утверждениям журналистов и пригодились связи с Южной Африкой. В обмен на технологии еврейское государство получило возможность взорвать свое устройство рядом с необитаемыми островами принца Эдварда.

До сих пор Израиль так и не признал официально - есть у него ядерное оружие или нет. Материалы для его создания всеми правдами и неправдами покупали и похищали по всему миру. Комиссии из США не раз обследовали построенный в Димоне реактор, но признаков производства оружейного плутония не нашли. Это потом выяснилось, что американских ядерщиков попросту обманули.

"Что придумали? Естественно, у каждого ядерного реактора есть пульт контроля, на который выводятся все данные. Построили два пункта контроля. Значит, один - настоящий, и второй, который служил такой "ширмой". На него подавались другие данные", - утверждает Михаил Шереншис, историк.

Политику государства в этом отношении лучше всех сформулировала премьер Голда Меир. Она сказала: у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его сможем применить. Никому из своих потенциальных или реальных противников обзавестись бомбой еврейское государство не дает. В 1982 году израильская авиация разбомбила строящийся реактор в Ираке, в 2007 - аналогичную операцию провели в Сирии.