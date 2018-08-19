Праздничный забег. В Харькове около пяти тысяч человек пробежали марафон, посвященный Дню города и Дню независимости. Это ни много ни мало - почти 50 километров. За участниками наблюдала Светлана Шекера.

Ранним утром, пока нет жары, на стадионе Динамо разминаются бегуны. Анатолий Иванович в свои 77 готовиться пробежать полумарафон. Рассказывает - бегать начал уже на пенсии.

"Ану, попробую, я хоть километр пробегу. Ану два. Ну так пошло, пошло, пошло, и в 66 лет я пробежал первый марафон. В месяц я километров 140-150 пробегаю", - говорит Анатолий Иванович Усенко, участник марафона.

В забеге участвовали и дети. У них дистанция - самая короткая.

"Три километра. - Это большая дистанция для вас? - Ну, для нас не сильно, потому что мы бегаем больше", - говорит Елизавета Ошанина, участница марафона.

Перед стартом - волнуются все.

"Всегда перед стартом есть небольшое волнение", - говорит Олег Славченко, участник марафона.

Обратный отсчет - и тысячи бегунов устремляются вперед:

"Три, два, один, Старт! Побежали".

Ирина бежит с детской коляской, в ней - трехмесячная дочь.

"- Вы решились бежать? - Да, я бегаю много лет. Вот в прошлом году полумарафон пробежала. Узнала, что беременна. Решила продолжать уже с молодым поколением".

"Ребята, давайте поддержим финиширующих!"

Десять километров пробежала и глава Харьковской обладминистрации. В марафоне "Освобождение" она участвует уже третий год подряд.

"Дистанція була дуже легкою, та ще гарна погода, майже вся дистанція у тіні, тому кожен, майже кожен - здолав її. Велика кількість емоцій, дуже приємні колеги, тому що кожен намагався підтримати один одного для того, щоб зустрітися на фініші. Дякую всім, хто долучається до спорту. Спорт об'єднує, спорт надає сил, і разом - ми сила", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

В этом году участников особенно много. Сторонников здорового образа жизни становится больше.

"Это уже такая жизненная философия. Еще Петрович, тренер наш бывший, говорил: расставь приоритеты жизненные: если хочешь здоровье иметь в первую очередь, то все будет остальное. Здоровье - в первую очередь", - говорит Сергей Евдошенко, участник марафона.

Те, кто смог одолеть полную марафонскую дистанцию, уже победили - вне зависимости от результата. Пробежать 42 километра смогли самые выносливые. И самые расчетливые, кто смог сберечь силы на старте и распределить их на всю дистанцию.