Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, что такое эффект плацебо и действует ли он.

"Плацебо называют вещество, которое не имеет лечебных свойств, но рекомендуется пациенту как лекарство. Феномен, когда человек чувствует себя лучше после принятия такого препарата, называется эффектом плацебо", - написала Супрун в Facebook.

Она рассказала, что в 2010 году был проведен кокрановский обзор, в котором ученые исследовали результаты 202 клинических исследований с 60 различными медицинскими состояниями. Анализировались исследования, где одна группа пациентов получали плацебо, а другая группа ничего не получала для лечения.

Результатом осмотра стал вывод, что плацебо не имеет значимого клинического эффекта, существует лишь некоторое влияние на симптомы боли и тошноты.

"Проблемы начинаются тогда, когда такие "лекарства или медицинские технологии" позиционируют, как альтернативный метод лечения и считают одной из причин выздоровления пациента. Результаты красноречивы. Недавнее исследование последствий применения нетрадиционной медицины продемонстрировало, что сторонники нетрадиционной медицины более склонны отказываться от стандартного лечения и как следствие имеют более высокий риск смерти", - пишет Супрун.

Влияние головного мозга на многочисленные физиологические функции является хорошо известным. Но не существует достоверных данных о том, что он может обеспечивать устойчивый терапевтический эффект. Выводы же о положительных результатах в лечении болезней благодаря лишь эффекту плацебо является достаточно манипулятивными.

Ученые определили, что лучше всего этот эффект обусловливают не фальшивые лекарства, а контекст, в котором пациент получает лечение. Это хорошие отношения с врачом, место, где оказывается помощь, внимание персонала, положительная настроенность на лечение. Цвет и название препарата и поведение людей, которые рядом, также срабатывают.

"Именно эти условия, а не препарат без единой молекулы действующего вещества, как гомеопатия, помогают усилить лечебный эффект, и пройти путь к выздоровлению или уменьшению симптомов. Поэтому ученые предлагают называть это не действием эффекта плацебо, а контекстуальным эффектом. Это поможет более рационально относиться к процессу выздоровления и не путать мистику с медициной", - считает Супрун.

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