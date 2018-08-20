Прокуратура допитала водія українського автобуса, що 18 серпня потрапив у ДТП в Польщі. Та висунула йому звинувачення. Чоловік своєї провини не визнає. Нагадаю, тоді троє пасажирів загинули, ще 41 людина - потрапила до лікарні. Докладніше наші кореспонденти.

Наталя не може забути цей жах: разом із дочкою її затиснуло під автобусом.

"Я була під автобусом, спина і нога. А дочка зажата повністю отак під автобусом. Коли люди рятували кожен своїх, вона кричала і тиснуло їй ногу. Потім мужчини, які були в тому автобусі, розкатали автобус. Вилізла перше вона, а пізніше вилізла я. В дочки сифонила кров з голови. Так бухала, що вона вся була червона до низу", - розповідає Наталія Калапач, постраждала в аварії.

Наталя і ще півсотні українців їхали на екскурсію до Відня зі Львова. Близько опівночі на території Підкарпатського воєводства, за 40 кілометрів від Перемишля автобус вилетів з дорожньої смуги, зніс опору і покотився зі схилу. Постраждалі кажуть, водій навіть не намагався зупинитися.

"Не видно було, щоб він хоч трошечки, як то сказати, завернув. Він їхав просто рівно. І коли ми вдарилися в захисний заборчик і коли був удар, автобус просто почало отак по горі крутитися. Всередині воно всьо так сіре, чорне, сіре. І летиш так, і всьо, і зупинка. Люди не були привязані пасками. Люди просто літали по автобусі. Це була як пральна машина", - говорить Тетяна Яремків, постраждала в аварії.

Зараз у лікарні десятеро українців. У них травми середньої тяжкості. Деяким доведеться провести в палаті ще тиждень. Решту постраждалих, зокрема й сімох дітей, вже виписали.

"У кількох людей значні травми обличчя та живота. У деяких - пошкоджені кінцівки. Пацієнтів у тяжкому стані не було", - говорить Петро Марчиняк, керівник відділення швидкої допомоги Перемишлянської лікарні.

У прокуратурі Перемишля вже допитали водія автобуса. За попередніми даними, він перевищив швидкість у кілька разів. При дозволених тридцяти, їхав близько вісімдесяти кілометрів за годину. Дорожніх знаків не побачив, нібито, через туман. Зараз він під вартою. Своєї провини не визнає. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного скоєння ДТП".

За словами постраждалих, водій їхав незапланованим маршрутом. Нібито, тому що на кордоні були черги. Проте сам він спілкуватися з нами відмовився.