Палестинские террористы жгут поля Израиля (видео)

Сильнейшие пожары на юге Израиля. Причина бедствия поджоги, которые устраивают . Огненный террор уже нанес огромные убытки. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Такого жаркого, во всех смыслах, лета на израильском юге не было со времен последней войны 14-го года. Сейчас здесь ведут другую битву с огнем