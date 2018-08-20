У центрі Сум сталося ДТП з патрульною машиною [ Редактировать ]
П'ятеро людей постраждали в аварії за участі поліцейських у Сумах. Напередодні в центрі міста зіткнулися "Ауді" та патрульна машина.
Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці саме їхали на виклик із маячками та сиреною. Іномарка дорогою не поступилася. Зрештою, патрульна автівка вилетіла на тротуар, зачепивши перехожих.
Серед постраждалих і жінка-поліцейська.
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