П'ятеро людей постраждали в аварії за участі поліцейських у Сумах. Напередодні в центрі міста зіткнулися "Ауді" та патрульна машина.

Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці саме їхали на виклик із маячками та сиреною. Іномарка дорогою не поступилася. Зрештою, патрульна автівка вилетіла на тротуар, зачепивши перехожих.

Серед постраждалих і жінка-поліцейська.