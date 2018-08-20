Стрілянина у центрі Харкова. Загинув патрульний. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до харківської міськради.

Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибули поліцейські - поцілив іще й в одного з них. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника.

Урятувати пораненого патрульного не вдалося, він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі, його стан - стабільно тяжкий. Особу зловмисника встановлюють.