У центрі Харкова відбулась стрілянина, одна людина загинула [ Редактировать ]
Стрілянина у центрі Харкова. Загинув патрульний. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до харківської міськради.
Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибули поліцейські - поцілив іще й в одного з них. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника.
Урятувати пораненого патрульного не вдалося, він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі, його стан - стабільно тяжкий. Особу зловмисника встановлюють.
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