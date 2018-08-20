Мужчина, открывший огонь в мэрии Харькова, стрелял из двух пистолетов.

"Ночью человек шел мимо горсовета, достал два пистолета, начал стрелять по зданию. Наши охранники услышали выстрел, им показалось, что это петарды, один из них решил выйти посмотреть, кто там взрывает петарды, вышел и получил два пулевых ранения. После этого неустановленный человек (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных", - сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает 112.ua.

Происшествие случилось около 00:37. Прибывший полицейский наряд увидел раненого охранника, а рядом с ним стоял мужчина, который открыл огонь по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался.

Охранник горсовета находится в очень тяжелом состоянии. Всю ночь шли операции.

Пользователь Валентин Мишковский на своей странице в Facebook написал, что погибшим полицейским был заместитель командира 2-й роты 4-го батальона полиции Харькова Дмитрий Кириенко. В то же время в полиции эту информацию пока не подтверждают.

Также издание Харьков.Live опубликовало видео перестрелки:

Напомним, ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу.