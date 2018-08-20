Уснул за рулем: под Днепром грузовик снес маршрутку с людьми (фото) [ Редактировать ]
На Полтавском шоссе, неподалеку от пригорода Днепра Каменского произошло жуткое ДТП - столкнулись фура и маршрутный микроавтобус с пассажирами.
Пассажирский автобус ехал из населенного пункта Заря в Днепр и столкнулся с фурой MAN, - сообщает местное издание Dnepr24 20 августа.
По предварительной информации, пострадавших около 7 человек. Травм, несовместимых с жизнью у пострадавших нет.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают подробности аварии.
Пострадавших забрали 6-8 "скорых", были и те, кто отказался от госпитализации. На месте также работали сотрудники ГСЧС, ожидается приезд следственно-оперативной группы.
Водитель автобуса сообщил, что водитель фуры признался ему, что уснул за рулем.
Днем ранее в Виннице также произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.
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