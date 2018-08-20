На Полтавском шоссе, неподалеку от пригорода Днепра Каменского произошло жуткое ДТП - столкнулись фура и маршрутный микроавтобус с пассажирами.

Пассажирский автобус ехал из населенного пункта Заря в Днепр и столкнулся с фурой MAN, - сообщает местное издание Dnepr24 20 августа.

По предварительной информации, пострадавших около 7 человек. Травм, несовместимых с жизнью у пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают подробности аварии.

Пострадавших забрали 6-8 "скорых", были и те, кто отказался от госпитализации. На месте также работали сотрудники ГСЧС, ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Водитель автобуса сообщил, что водитель фуры признался ему, что уснул за рулем.

Днем ранее в Виннице также произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.