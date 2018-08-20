У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з вертолітного спорту [ Редактировать ]
Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту відбувся у Запоріжжі. До змагань долучилися також екіпажі з-за кордону. Уміння пілотів оцінювали в чотирьох дисциплінах. З якими складнощами зіткнулися спортсмени в небі, про це далі в сюжеті.
Перші труднощі для екіпажів почалися, коли машини відірвалися від землі. Несподівано здійнявся стрімкий вітер.
"Немного тяжелее управлять. То есть балансировать вертолетом и все остальное. Держать место", - говорить Владислав Мусієнко, учасник чемпіонату, пілот вертольота МІ-2.
У програмі чемпіонату "Вертолітний слалом", "Перегони", "Політ на точність" і "Розвезення вантажів". За штурвалом тільки досвідчені пілоти.
"Под вертолетом мы видим два груза. Длинный груз и короткий. Короткий груз не должен коснуться земли. Длинный не должен быть оторван от земли".
Допомагають пілотам напарники-оператори. Дають підказки і контролюють дії льотчиків. Аліна Бабинська сьогодні саме в такій ролі.
"У нас девчонок много в авиации. Вот белорусские экипаж - девчонки. И поэтому мы тоже надеемся, что в будущем у нас тоже будет молодой женский экипаж. Поэтому в дальнейшем, возможно, вы меня увидите и в качестве пилота, а не в качестве оператора",- каже Аліна Бабинська, учасниця чемпіонату, оператор вертольота МІ-2.
За кожною вправою в небі стежать 25 суддів. Помилок не прощають.
"Почему, потому что конкуренция. Людей, спортсменов мало, а конкуренция большая за места", - говорить Олександр Скринников, головний суддя чемпіонату.
Після виконання кожного маневру обов'язковий техогляд. Особливо превіряють справність двигуна.
"Может он птицу какую-то поймал. Может там еще что-то. Надо смотреть по-любому. - Условия сложные. - Да. Тем более они низко летают возле земли. Попадает трава, попадают разные части".
Учасники кажуть, такі змагання для них більше, ніж спорт. Головне навички, які особливо знадобляться під час пошуково-рятувальних операцій як на морі, так і в горах, де від досвіду пілота залежить життя людей.
по теме
У Запоріжжі пройшов відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту
У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту. До змагань долучилися екіпажі і з-за кордону. Уміння пілотів оцінювали в чотирьох дисциплінах. Із якими складнощами зіткнулися спортсмени в небі, далі в сюжеті
В Запорожье провели чемпионат Украины по вертолетному спорту
Соревнования авиаторов - больше чем спорт, навыки пригодятся во время поисково-спасательных операций, как на море, так и в горах, - где от опыта пилота зависят жизни людей
В Запорожье провели чемпионат Украины по вертолетному спорту: яркие фото
В Запорожье подошел к концу чемпионат Украины по вертолетному спорту
В небе над Киевом подняли истребители (видео)
В пятницу, 17 августа, над Киевом пронеслись несколько истребителей
В Альпах знайшли уламки загубленого літака
Уламки літака, що розбився 72 роки тому, знайшли у швейцарських Альпах. Аварія сталася ще 1946. Тоді через негоду літак, що прямував до італійської Пізи змінив маршрут, а потім невдало приземлився в горах