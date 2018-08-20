Вітання "Слава Україні!" стане офіційним для нашої армії вже 24 серпня. Президент повідомив, що так вітатимуться українські вояки на параді до Дня Незалежності. Щоправда, відповідний закон ще має ухвалити парламент. Що з цього приводу думають історики і самі військовослужбовці цікавилися мої колеги.

Тисячі голосів зливаються в один. "Слава Україні" виголошують люди, об'єднані патріотизмом і любов'ю до своєї країни. Масово "Слава Україні" лунає у 2000. На Майдані під час Революції на граніті, під час Помаранчевої революції та на Євромайдані у 2013. Саме там уперше його чує 20-річний військовий медик Андрій.

"Ну, Майдан, я був учасником Майдану. Бачив цих поранених, бачив і тих, кого з нами немає - героїв", - говорить Андрій, медик ЗСУ.

Варіації гасла "Слава Україні" відомі ще із часів козацтва.

"Подобные приветствия были в моде у казаков 100 лет назад даже еще до украинской революции , например, это использовалось на Кубани в форме "Слава Кубани - Героям слава", - розповідає Кирило Галушко, історик.

А як звернення серед військових "Слава Україні" вперше лунає під час революції 17 року минулого століття. Його своїм указом запроваджує Семен Петлюра.

"Были различные варианты "Слава Украине - Украине слава", "Слава Украине - навеки слава", "Слава Украине - козакам слава", - говорить Кирило Галушко, історик.

Але з приходом Червоної Армії патріотичне гасло замінюють на радянське.

Друга спроба повернутися до витоків була під час другої світової війни.

"Был, например, вариант организации украинских националистов Бандеры "Слава Украине - героям слава". Это выражение стало символом украинского освободительного движения второй половины 40 годов", - розповідає Кирило Галушко, історик.

З часів ліквідації ОУН УПА "Слава Україні" залишається тільки на Західній Україні.

"Я коли вперше почув? Ще коли був маленьким. Десь там на футболі був. На Карпати, там іграли", - каже Павло, військовослужбовець ЗСУ.

Про офіційне повернення "Слава Україні - Героям Слава" як вітання в українській армії, на фронті вже чули. Не чекаючи наказів, іще у 14 році, гасло з Майдану на передову принесли добровольці.

"Это понеслось как по всем добровольческим корпусам, так это пошло и по всей армии. И даже иной раз с сослуживцами на гражданке встречаемся, и это на всю улицу звучит", - розповідає Артур, військовослужбовець ЗСУ.

Від радянського "бажаю здоров'я" ще курсантами відмовилися нинішні офіцери бойових підрозділів.

"Кожного ранку виходжу і до своїх солдатів "Слава Україні!". Вже давним давно так віталися і в академії, і в частинах, ну і на фронті", - каже Микола військовослужбовець ЗСУ.

Офіційного ж ухвалення такого вітання в армії чекають давно. І кожен вкладає в його значення частину своєї душі, кажуть військові.

"Слава Україні", напевно, означає за полеглих за Україну, за незалежність. Ми як боролися за незалежність, так і боремся", - розповідає Павло військовослужбовець ЗСУ.

"Большая могущественная страна, которую никто никогда не поставит на колени", - говорить Артур, військовослужбовець ЗСУ.