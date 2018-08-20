В первом полугодии 2018 года специалисты определили 13 украинских городов, где уровень загрязнения атмосферы канцерогенами оценивается как высокий.

Города загрязняют предприятия металлургии, химии и нефтехимии, заводы топливно-энергетического комплекса,

рассказала и.о. начальника отдела информации геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Капитолина Федоровская "Радио НВ".

Уровень загрязнения оценивали в 39 городах на 120 постах государственной системы мониторинга. В атмосфере определялось содержание 22 видов загрязняющих веществ, в том числе 8 тяжелых металлов.

Самыми загрязненными оказались:

Мариуполь,

Одесса,

Луцк.

В список загрязненных вошли также:

Каменское,

Днепр,

Киев,

Николаев,

Славянск,

Кривой Рог,

Краматорск,

Рубежное,

Лисичанск,

Запорожье.

Высокий уровень загрязнения атмосферы городов был обусловлен специфическими вредными веществами:

формальдегидом,

фенолом,

вторичным водородом,

аммиаком.

Оказалось, что неблагоприятное качество атмосферного воздуха и поверхностных вод наблюдается в местах проживания большей части населения страны на урбанизированной территории и в промышленных зонах.

Повышенное содержание формальдегида, который обнаружили в городах с высоким уровнем загрязнения, опасный для здоровья человека, отметил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Это заболевания раком, болезни легких, крови. Формальдегид - опасный продукт, первый класс риска. Там еще окись азота в 5 раз превышена", - уведомил Борейко.

​По его словам экологическая ситуация в Украине за последние годы ухудшилась. Уже почти год не работает экологическая инспекция. Стандарты выбросов были отменены, а новые не утверждены. Прекратила деятельность экологическая прокуратура, поэтому выбросы от деятельности предприятий не контролируются.

Ране ученые рассказали, на сколько загрязнение воздуха укорачивает жизнь.