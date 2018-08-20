Рак и болезни крови: воздух в украинских городах отравлен [ Редактировать ]
В первом полугодии 2018 года специалисты определили 13 украинских городов, где уровень загрязнения атмосферы канцерогенами оценивается как высокий.
Города загрязняют предприятия металлургии, химии и нефтехимии, заводы топливно-энергетического комплекса,
рассказала и.о. начальника отдела информации геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Капитолина Федоровская "Радио НВ".
Уровень загрязнения оценивали в 39 городах на 120 постах государственной системы мониторинга. В атмосфере определялось содержание 22 видов загрязняющих веществ, в том числе 8 тяжелых металлов.
Самыми загрязненными оказались:
- Мариуполь,
- Одесса,
- Луцк.
В список загрязненных вошли также:
- Каменское,
- Днепр,
- Киев,
- Николаев,
- Славянск,
- Кривой Рог,
- Краматорск,
- Рубежное,
- Лисичанск,
- Запорожье.
Высокий уровень загрязнения атмосферы городов был обусловлен специфическими вредными веществами:
- формальдегидом,
- фенолом,
- вторичным водородом,
- аммиаком.
Оказалось, что неблагоприятное качество атмосферного воздуха и поверхностных вод наблюдается в местах проживания большей части населения страны на урбанизированной территории и в промышленных зонах.
Повышенное содержание формальдегида, который обнаружили в городах с высоким уровнем загрязнения, опасный для здоровья человека, отметил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.
"Это заболевания раком, болезни легких, крови. Формальдегид - опасный продукт, первый класс риска. Там еще окись азота в 5 раз превышена", - уведомил Борейко.
По его словам экологическая ситуация в Украине за последние годы ухудшилась. Уже почти год не работает экологическая инспекция. Стандарты выбросов были отменены, а новые не утверждены. Прекратила деятельность экологическая прокуратура, поэтому выбросы от деятельности предприятий не контролируются.
Ране ученые рассказали, на сколько загрязнение воздуха укорачивает жизнь.
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