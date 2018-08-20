Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко опубликовал в Facebook фото застреленного мужчины, который убил у горсовета Харькова полицейского и ранил охранника.

"Медики пытались его спасти, но им это не удалось", - сообщил Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Начальник полиции в Харьковской области Олег Бех подчеркнул, что нападавший начал искать двух охранников "с целью также ликвидировать этих лиц". Обойдя первый и второй этажи мэрии и не обнаружив их, мужчина спустился вниз, где встретился с патрульными, которые прибыли на вызов. Он ранил 29-летнего заместителя командира роты, который от ранения скончался.

Напомним, ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу. Также полиция рассказала о пьяном убийце.