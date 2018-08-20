Землю накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
В ближайшие ночи Землю накроют мощные магнитные бури. В течение дня магнитные бури будут иметь силу в 3 балла. Об это сообщили в Национальной погодной службе Национального управления океанических и атмосферных исследований.
С полуночи 21 августа сила бури возрастет до 4 баллов - планету накроет "малая" буря. Такая ситуация сохранится до 6 часов утра, поэтому в ночь на вторник метеочувствительным людям следует поберечься - возможные перепады давления, слабость, головокружение.
Во вторник в течение дня и вечером мощность магнитных возмущений составит 3 балла, однако в ночь на среду, 22 августа, с 3 часов ночи до 9 часов утра сила бури снова возрастет - до 4 баллов. Вероятность возникновения активной магнитной бури в ближайшие три дня составляет 35%.
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