Самые злопамятные знаки зодиака [ Редактировать ]
Некоторые люди быстро забывают обиды, другие - будут долго припоминать вам ваши "промахи". Астрологи утверждают, что злопамятность зависит и от знака зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Zen.
Скорпион
Скорпионы являются самыми злопамятными среди остальных знаков зодиака. Они очень болезненно переживают обиды, которые им нанесли. Долго прокручивают в голове неприятную ситуацию, поступок, совершенный в их адрес. Если вы насолили Скорпиону,будьте уверены, он вам никогда этого не забудет! Скорпионы, к тому же, еще и очень мстительны и изощрены в способах мести. Они редко прощают и отпускают обиды в свой адрес.
Дева
Девы слишком близко принимают все к сердцу, обижаются по каждому поводу. Они очень критичны и неуверенны в себе, что способствует их искаженному восприятию многих поступков окружающих. Они могут обидеться на шутку или неудачную реплику в их адрес. Об обидах Девы не забывают, даже, если будут улыбаться через 5 минут после инцидента. Вы не поймете, что их обидели, но потом вам обязательно аукнется ваша оплошность. Ведь Девы редко прощают обидчиков.
Телец
Тельцы очень чувствительны и не любят критику в свой адрес. Они не мстительны, но неприятный инцидент будут долго вспоминать своему обидчику. Тельцы любят, когда у них вымаливают прощение за грехи, совершенные несколько лет назад. Они очень упрямы и настойчивы, поэтому будьте уверены, что обиду, которую вы нанесли Тельцам, они будут припоминать до вашей смерти, вызывая чувство вины и самобичевания.
Рыбы
Рыбы очень терпеливые натуры и могут долго выносить нападки в свой адрес, однако у любого терпения есть предел. Проблема в том, что Рыбы слишком чувствительны и утрировано воспринимают многие слова. Они обижаются по пустякам и мелочам. Рыбы любят, чтобы их жалели, поэтому они никогда не забудут обиду, чтобы лишний раз вызвать чувство сострадания и жалости не только у обидчика, но и у окружающих.
Стрелец
В принципе Стрельцы прощают неприятные реплики в свой адрес, но только, если они сказаны не на всеобщем обозрении. Стрельцы помнят обиды, которые им нанесли в присутствии других людей. Они никогда не простят обидчика за чувство унижения, которое им пришлось испытать. И всячески будут придумывать план мести на публике, однако из-за своей нерешительности, нет никакой гарантии, что они воплотят план в реальность.
Рак
Раки очень обидчивые серди остальных знаков зодиака. Они очень чувствительны и не переносят критику в свой адрес. Их злопамятность носит скорее пассивный характер. Они долго будут помнить обиду, которую им нанесли, то месть им не свойственна. Раки не забывают обиды, но быстро успокаиваются и отпускают ситуацию.
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