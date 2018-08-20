В Україні розпочнуть серійне виробництво снарядів для артсистеми "Гіацинт". Про це сьогодні у Facebook повідомив Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що випробування 152-міліметрових боєприпасів успішно завершено. Нові снаряди виготовлятимуть на заводі "Артем".

За словами президента, у найближчих планах вітчизняного оборонпрому, перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем калібром від 100 міліметрів, до стандарту НАТО - 155 міліметрів.