Чехія згадує події "Празької весни" [ Редактировать ]
Півстоліття виповнюється сьогодні від початку операції "Дунай". У ніч із 20 на 21 серпня війська п'яти країн Варшавського договору СРСР, Болгарії, НДР, Польщі та Угорщини вторглися на територію Чехословаччини, аби придушити так звану "Празьку весну", демократичні реформи, розпочаті тамтешнім урядом на чолі з Александром Дубчеком.
Комуністичні лідери СРСР та інших країн соцтабору розцінили спробу демократизації як незгоду зі спільним курсом.
Тож військова операція мала на меті покінчити з такою поведінкою чехословацького керівництва... Армія країни опору інтервентам не чинила, отримавши відповідний наказ міністра оборони. Натомість опиратися воєнній машині почали демократично налаштовані мирні жителі країни.
Під час операції загинули, за деякими даними, понад 130 людей. Півтисячі дістали поранення. З демократичними реформами було покінчено, і Чехословаччина ще на понад два десятиліття залишилася в орбіті Кремля.
по теме
Вітання "Слава Україні!" стане офіційним для українських військових
Вітання "Слава Україні!" стане офіційним для нашої армії вже 24 серпня. Президент повідомив, що так вітатимуться українські вояки на Параді до Дня Незалежності. Щоправда, відповідний закон ще має ухвалити парламент. Що з цього приводу думають історики і самі військовослужбовці цікавилися мої колеги
"Чута-фэст": в Кировоградской области провели казацкий фестиваль
Село Цибулево для проведения казацкого фестиваля выбрали не случайно - организаторы утверждают, что легендарный казак Мамай был родом именно из этих мест
У Перу виявили залишки давньої цивілізації
Археологічний привіт з доколумбівських часів. У Перу виявили давній мурал, що належить каральській цивілізації. Знахідці приблизно три тисячі 800 років
Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальные высказывания президента "Славии"
Футбольная ассоциация Чешской Республики отреагировала на скандальные высказывания президента "Славии" Ярослава Тврдика
Найден самый древний тест на беременность (фото)
Ученые расшифровали древнеегипетский папирус, в котором оказалась инструкция теста на беременность