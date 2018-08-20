Під час операції загинули, за деякими даними, понад 130 людей

Півстоліття виповнюється сьогодні від початку операції "Дунай". У ніч із 20 на 21 серпня війська п'яти країн Варшавського договору СРСР, Болгарії, НДР, Польщі та Угорщини вторглися на територію Чехословаччини, аби придушити так звану "Празьку весну", демократичні реформи, розпочаті тамтешнім урядом на чолі з Александром Дубчеком.

Комуністичні лідери СРСР та інших країн соцтабору розцінили спробу демократизації як незгоду зі спільним курсом.

Тож військова операція мала на меті покінчити з такою поведінкою чехословацького керівництва... Армія країни опору інтервентам не чинила, отримавши відповідний наказ міністра оборони. Натомість опиратися воєнній машині почали демократично налаштовані мирні жителі країни.

Під час операції загинули, за деякими даними, понад 130 людей. Півтисячі дістали поранення. З демократичними реформами було покінчено, і Чехословаччина ще на понад два десятиліття залишилася в орбіті Кремля.