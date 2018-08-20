На Дніпропетровщині автобус з пасажирами зіткнувся з фурою [ Редактировать ]
ДТП на Дніпропетровщині. Рейсовий автобус із пасажирами зіткнувся з фурою. 16 людей постраждали, серед них одна дитина. Усі вони з травмами різної тяжкості - зараз у лікарні. Про причини аварії розкажуть наші кореспонденти.
У маршрутці потрощені вікна та відірвані сидіння. Люди самотужки вибиралися з перекинутого автобуса. Наталія одна з постраждалих. Її ушпиталили з численними забоями та струсом мозку. Оговтатися після аварії й досі не може. Каже: удар був надто сильний.
"Сидушки повырывались вместе со стульями, упали, перевернулись, разбили стекло. Я лежала, потом на мне девченка, потом еще, потом сидушка, и потом еще одна женщина. Потом мы выягивали ее", - говорить Наталія, постраждала.
Загалом постраждали 16 людей. У них забої кінцівок, грудної клітки, переломи ребер, струс головного мозку. Зараз у лікарні лишаються 13 пасажирів маршрутки. Один у тяжкому стані, в реанімації. Водії від медичної допомоги відмовилися.
"Одна з постраждалих зараз знаходиться в операційній, вона госпіталізована у відділення реанімації, двох хворих в травмотологічних відділеннях, 5 хворих знаходиться в хірургічних відділеннях, 6 хворих направлено до полікліник по місцю проживання. Та хворий направлений до центру хирургій кісті 16 міської лікарні", - говорить Дарина Жаворонок, лікар-хірург.
Сталася аварія близько сьомої ранку на Полтавській трасі, біля села Обухівка. Рейсовий автобус їхав у Дніпро, ним на роботу добиралися 30 пасажирів. Позаду рухалася фура. Та раптом - відбулося зіткнення.
"Як з'ясувалося, водій вантажівки, він слідував з Донецької області, був перевтомлений і заснув за кермом, в результаті чого скоїв наїзд", - говорить Людмила Копиленко, прес-секретар патрульної поліції в Дніпропетровській області.
У поліції вже з'ясували - водій вантажівки був тверезий. За порушення правил дорожнього руху йому світить до шести місяців під вартою.
по теме
Уснул за рулем: под Днепром грузовик снес маршрутку с людьми (фото)
На Полтавском шоссе фура MAN догнала и на полном ходу перевернула маршрутный микроавтобус с пассажирами
ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі
У передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком
В жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек (видео)
На автодороге Днепр-Мелитополь автобус Mercedes, перевозивший пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Opel и перевернулся
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу
На Дніпропетровщині легковик протаранив маршрутку з пасажирами
У салоні маршрутки було 25 пасажирів - двоє загинули на місці, ще 16 - постраждали, "швидкі" одна за одною доставляли людей до лікарні