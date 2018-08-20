Олег Ляшко закликав врегулювати ціни на ліки в Україні [ Редактировать ]
Врегулювати ціни на ліки та перерахувати пенсії. Це, на думку лідера Радикальної Партії Олега Ляшка повинен зробити парламент вже цієї осені.
Про це нардеп заявив під час візиту до центру реабілітації ветеранів. Лікуються там і ті, хто воював за незалежність України на Донбасі. З початку війни на Сході, там пройшли лікування понад 5 тисяч військових. За словами Ляшка, держава має пам'ятати і піклуватися про них.
"Головне - це перерахунок пенсій, головне - це відновлення державного контролю за цінами на ліки, щоб правильні ціни були, доступні ціни, щоб не грабували. ми добиваємося перерахунку пенсій, щоб мінімальна трудова пенсія хоча б 3 тисячі гривень була, а не 1,5 тисячі, як сьогодні, по 40-50 років стажу", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер Радикальної Партії.
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