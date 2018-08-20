І почнімо випуск із надзвичайної пригоди, яка сталася вночі у Харкові. Там невідомий увірвався до приміщення міської ради і відкрив вогонь, тяжко поранивши охоронця установи, а пізніше вбивши поліцейського. Патрульні були змушені застосувати табельну зброю та ліквідувати нападника. Усі деталі справи, відомі на цей час, у матеріалі зібрали мої колеги.

О пів на першу ночі невідомий чоловік піднявся від площі Павлівської, обстріляв автівку, що стояла на світлофорі, й чотири рази влучив у двері міськради.

Слідчі вже дослідили відео з камер спостереження. Розповідають: один із трьох охоронців міськради, почувши звуки пострілів, вирішив, що це петарди. І відчинив двері, аби подивитися, що коїться.

"Вони побачили фігуранта, який направляв зброю на них, дивились уважно на нього, після того, як він продовжив стрільбу і поранив одного з охоронців, який впав біля дверей, інший попередив третього, старшого зміни, про те, що відбувається стрільба, і вони разом втекли у двір міської ради", - говорить Олег Бех, начальник ГУ НП у Харківській області.

Доки тяжко поранений охоронець лежав біля вхідних дверей, нападник шукав інших. Бігав першим і другим поверхами і стріляв у темряві. Коли спустився вниз на нього вже чекали копи.

"Патрульний поліцейський наказав скласти зброю та вийти із приміщення, на що вказана особа почала рух в сторону поліцейського, при цьому розпочала стрільбу і в результаті чого були отримані вогнепальні поранення вказаним поліцейським", - говорить Олег Бех начальник ГУ НП у Харківській області.

Нападник спробував втекти та його самого наздогнала куля поліцейського він помер на місці. Поранений правоохоронець теж не вижив. Дві кулі влучили йому в бік, не закритий бронежилетом. За життя охоронця лікарі боролися всю ніч.

"Охранник горсовета в тяжелом состоянии сейчас находится, операция завершена, он в отделении интенсивной терапии, для пациентов с политравмой, состояние его по-прежнему тяжелое, близкое к критическому", - говорить Андрій Козаченко, заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги з хірургії.

Нападник прийшов із двома світошумовими пістолетами, переробленими під бойові. Та п'ятьма магазинами із саморобними патронами. На місці поліція нарахувала 26 гільз. Жодних вимог, кажуть очевидці, нападник не висував. У його крові, вже посмертно, експерти виявили 2 і 4 проміле алкоголю - це стан сильного сп'яніння. Та особу злочинця досі не встановили. Наразі в слідства три версії події.

"Вбивство вчинено з хуліганських спонукань, з невідомих причин, вбивство вчинене на підставі особистих неприязней до міської ради, або до охоронної структури, яка здійснювала охорону. Можливе привернення уваги до своєї особистості з метою якихось вимог", - говорить Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУ НП у Харківській області.

На приспущених прапорах біля будівлі нацполіції чорні стрічки. Загиблому інспекторові патрульної поліції Дмитру Кірієнкові було 29. До Харкова він приїхав з Донеччини. І до останнього не відкривав вогонь, намагаючись затримати нападника живим.

"Це була дуже відважна людина, залишилася дружина 1991 року народження Анна Кірієнко та невеличка донька, їй майже 2 роки, Ніколь", - говорить Размік Оганісян в. о. начальника управління патрульної поліції в Харківській області.

"Возможно, сейчас, после того, что произошло, действительно встанет вопрос о том, чтобы пересмотреть и условия охраны, и как это должно происходить", - говорить Юрій Сидоренко, директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради.

Родині загиблого правоохоронця мерія виділила сто тисяч гривень. А співробітники міської ради здають кров для свого колеги.