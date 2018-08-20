Проектировщик моста в Генуе, итальянский инженер Риккардо Моранди, предупредил об опасности коррозии конструкции еще четыре десятилетия назад. Об этом сообщает Associated Press.

В 1979 году, через 12 лет после открытия моста, Моранди написал отчет, в котором настаивал на регулярном наблюдении за мостом учитывая ржавчину, что образуется на нем в результате коррозии.

На момент написания отчета Моранди отметил, что уже существует "хорошо известна потеря поверхностной химической стойкости бетона" из-за морского воздуха и загрязнения окружающей среды соседним металлургическим заводом.

Моранди настаивал на том, что коррозия достаточно "агрессивная" в отличие от случаев с аналогичными конструкциями в других средах. Он настаивал на том, что конструкция моста прочная, однако нуждается в контроле.

"Рано или поздно, возможно, через несколько лет, необходимо будет прибегнуть к обработке, которая будет заключаться в выделении всех следов ржавчины ...", - писал инженер. Он рекомендовал использовать эпоксидную смолу для покрытия укреплений с материалами "с очень высокой химической стойкостью".

Как сообщалось, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Количество жертв в результате обрушения растет. Кроме того, очевидцы рассказали детали происшествия.