Укрепление гривны на валютном рынке связано с перевесом предложения иностранной валюты. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на главу департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

По его словам, на валютном рынке действует принцип плавающего валютного курса.

"То есть он не фиксирован, он постоянно меняется под влиянием спроса и предложения. Очевидно, что в последние дни, - это укрепление началось в пятницу и продолжалось сегодня - предложение иностранной валюты на рынке преобладало. Думаю, это могло быть связано определенным образом с тем, что в пятницу был последний день по налоговым платежам и экспортеры, продавцы валюты, чтобы выполнить свои обязательства перед бюджетом, продавали значительные суммы и это повлияло не только на предложение валюты на рынке, но также имело определенный психологический аспект", - объяснил он.

Пономаренко отметил, что в понедельник, 20 августа, НБУ был вынужден принять участие в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Мы сегодня вынуждены были спасать рынок, потому что было очень много желающих продать и нам нужно было выходить с покупкой валюты, чтобы все продавцы смогли продать валюту. Мы сегодня выкупили 17 млн долл. из резервов, средний курс примерно 27,65 грн, так и закрылся межбанковский рынок", - отметил он.

Как подчеркнул представитель Нацбанка, в дальнейшем гривне придется пережить ряд колебаний стоимости.

"Мы отслеживаем за ситуацией и пытаемся не допустить значительных колебаний", - отметил Пономарев.

Ранее мы писали о том, что курс доллара резко упал в обменниках 20 августа.