Арестовали в зале суда и увезли в следственный изолятор

Арестовали в зале суда и увезли в следственный изолятор. Ривненский райсуд ужесточил меру пресечения местному мажору - 26-летнему Андрею Бузинарскому.

Напомню, сын ривненского политика и бывшего милиционера - Михаила Бузинарского - находился под следствием за продажу психотропных средств и не имел права покидать ночью свою квартиру.

Но 11 августа он совершил ДТП - выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил другой автомобиль. В этот момент, как сам признался на камеру, был под действием и алкоголя, и наркотиков. После задержания - угрожал расправой журналистке. Прокуратура подала ходатайство о заключении Андрея Бузинарского под стражу. Сам он заявил: дескать, не знал, что находился под домашним арестом. И просил суд отпустить его под личное обязательство. Но судья поддержал прошение прокуратуры.

"Я маю міцні соціальні зв'язки в Рівному, маю постіне місце проживання. А мій батько Михалой Бузинарський є відомою особою, займається політикою. Я сам зацікавлений в найшвидшом розгляді справи і доказу моєї невинуватості", - говорит Андрей Бузинарский, обвиняемый.

"Контроль за виконанння даного домашнього арешту було покладено на Рівненський відділ поліції. Вони опитали двух свідків, які бачили обвинуваченого в нічному закладі Лагуна в нічну пору часу протягом двух різних діб. Бузинарський був учасником ДТП о 6:50 хвилин", - говорит Дмитрий Быков, прокурор Ривненской местной прокуратуры.

"Змінити обвинуваченому запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід тримання під вартою строком 60 днів. Суд вважажє за необхідне визначити обвинуваченому заставу в розмірі 147 тисяч 280 грн", - говорит Сергей Коробов, судья Ривненского районного суда.