В Стамбуле обстреляли посольство США [ Редактировать ]
В столице Турции неизвестные обстреляли здание посольства США. Преступники открыли огонь из автомобиля, который проезжал мимо дома. В результате обстрела никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, а правоохранители пытаются установить марку машины, из который совершили обстрел.
Возможной причиной атаки на посольство может быть резкое ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за санкций, которые США ввели в отношении двух турецких премьер-министров.
А также - через двойное повышение пошлин на сталь и алюминий, которые поставляют из Турции в США.
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