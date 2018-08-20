В центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки из-за подготовки и празднования Дня Государственного Флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Так, временно не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), бульваре Леси Украинки (в обоих направлениях), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Городские власти также предупреждают, что 23-24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения в связи с праздничными мероприятиями.

В частности, с 7:00 23 августа до 18:00 24 августа будет запрещено движение транспортных средств на время монтажа/демонтажа конструкций, необходимых для проведения легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках" на Русановском бульваре.

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной сотни) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета.

24 августа с 6:45 до окончания мероприятий временно ограничат движение: во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту колонны № 1 (гусеничная техника): парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - просп. Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская; после проведения военного парада по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222; колонны № 2 (колесная техника): аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - просп. Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская; после проведения военного парада по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - просп. Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

24 августа с 07:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

Также 24 августа из 7:00 до 13:00 запретят движение на время легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках": Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот возле Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

24 августа с 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей": ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск (до дома № 2).

Также 24 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение на ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко) при проведении спортивно-презентационной акции "Украина единая".

24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение на ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной до ул. Павла Скоропадского).

Кроме того, с 00:00 24 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Омельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости Украины и фестиваля уличной еды.

Также 24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллее Героев Небесной сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллее, Парковой дороге, площади Ивана Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

Вечером 20 августа в связи с репетицией парада Киев "застыл" в огромных пробках.