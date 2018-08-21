Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов Керала, Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш из-за наводнений.

Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"В течение последних дней в Индии сохраняется высокий уровень опасности для путешествующих в некоторых индийских штатах, что связано со значительными осадками во время сезонных муссонов и вызванными с ними наводнениями и оползнями почв. Рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксирован в штате Керала", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что "в результате указанного стихийного бедствия на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей".

Кроме того, от наводнений страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.

В МИД рекомендуют тем украинцам, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, внимательно следить за новостями по развитию ситуации и воздержаться от поездок в указанные индийские штаты до стабилизации ситуации.

Также дипломаты советуют для оперативности в коммуникации воспользоваться разработанным МИД приложением "ДРУГ" - добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу.

Ранее сообщали, что наводнения в Индии привели к массовым жертвам среди бедноты.