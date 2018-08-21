Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов Керала, Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш из-за наводнений.
Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.
"В течение последних дней в Индии сохраняется высокий уровень опасности для путешествующих в некоторых индийских штатах, что связано со значительными осадками во время сезонных муссонов и вызванными с ними наводнениями и оползнями почв. Рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксирован в штате Керала", - говорится в сообщении.
В этой связи сказано, что "в результате указанного стихийного бедствия на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей".
Кроме того, от наводнений страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.
В МИД рекомендуют тем украинцам, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, внимательно следить за новостями по развитию ситуации и воздержаться от поездок в указанные индийские штаты до стабилизации ситуации.
Также дипломаты советуют для оперативности в коммуникации воспользоваться разработанным МИД приложением "ДРУГ" - добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу.
Ранее сообщали, что наводнения в Индии привели к массовым жертвам среди бедноты.
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