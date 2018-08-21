Рівненський рай-суд посилив запобіжний захід місцевому мажору 26-річному Андрієві Бузинарському. Нагадаю, син рівненського чиновника і колишнього міліціонера Михайла Бузинарського порушив умови нічного домашнього арешту і скоїв ДТП у напідпитку.

Рівненський районний суд. Слухання про посилення запобіжного заходу Андрію Бузинарському, синові місцевого чиновника та колишнього міліціонера Михайла Бузинарського. На засідання молодик приходить із батьком. Саме цей суд у червні відрядив його під нічний домашній арешт, відкривши кримінальне провадження за збут психотропних речовин. Андрій Бузинарський від 10 вечора до 7 ранку мав бути вдома. Проте 11 серпня його спіймали напідпитку за кермом після скоєння ДТП.

"Контроль за виконання даного домашнього арешту було покладено на Рівненський відділ поліції. Відповідно від них надійшли матеріали. Вони опитали двух свідків, які бачили обвинуваченого в нічному закладі "Лагуна" в нічну пору часу протягом двух різних діб. Бузинарський був учасником ДТП о 6:50 хвилин", - говорить Дмитро Биков, прокурор Рівненської місцевої прокуратури.

Прокуратура просить суд взяти Бузинарського під варту за порушення умов домашнього арешту. Сам хлопець провини не визнає. Мовляв, не знав, що не має права залишати дім, адже слідство в справі про збут наркотиків завершено. І просить суд відпустити його під особисте зобов'язання.

"Я запевняю суд, що я буду сумлінно з'являтися на судові засідання. При кожному виклику суду. Я сам зацікавлений в найшвидшом розгляді справи і доказу моєї невинуватості", - каже Андрій Бузинарський, обвинувачуваний.

Та правоохоронці впевнені: залишаючись на волі, син впливової в Рівному людини, може ховатися або чинити тиск на слідство. Адвокат Бузинарського переконує в протилежному.

"Порушення здійсненні хоча і під час запобіжного заходу, проте, порушення вчинені у той період, коли досудове слідство закінчилося", - говорить Володимир Сокаль, адвокат.

Як аргумент додає: потерпілому в тій ДТП 11 серпня вже виплатили компенсацію, претензій до Бузинарського більше немає. Дві години в нарадчій кімнаті і суддя зачитує рішення. До зали засідань попередньо заходять правоохоронці.

"Змінити обвинуваченому запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід тримання під вартою строком 60 днів. Суд вважає за необхідне визначити обвинуваченому заставу в розмірі 147 тисяч 280 грн", - каже Сергій Коробов, суддя Рівненського районного суду.

Андрія Бузинарського беруть під арешт прямо із зали суду. Його батько давати коментарі журналістам відмовився. Назвавши лише процес "політичним тиском". Не відповів він і на запитання журналістів, чи вноситиме заставу за свободу сина.