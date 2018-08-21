12 человек погибли в провинции Аньхой на востоке Китая в результате 18-го по счету в этом году тайфуна "Румбия".

Об этом со ссылкой на информацию местных властей по состоянию на понедельник сообщает Xinhua.

По сообщению провинциального управления гражданской администрации, на 11 часов утра понедельника более 1,9 млн человек пострадали от тайфуна, который обрушился на Китай 19 августа.

Около 30 тыс. жителей провинции были эвакуированы, 13 человек получили ранения, еще один пропал без вести.

Прямой экономический ущерб оценивается в 1,8 млрд юаней (262 млн долл. США). От стихии пострадало также более 268 тыс. га сельхозугодий. Перейти на Главную страницу

Ранее в Китае бушевал тайфун "Яги".