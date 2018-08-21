В Англії відбувся чемпіонат борід та вусів [ Редактировать ]
Найстильнішого бороданя обирали в Англії. Там відбувся черговий чемпіонат борід та вусів. Яку дивовижу продемонстрували учасники та чи були серед них жінки - далі в сюжеті.
Вони могли би позмагатися в дивакуватості із самим Далі. Найкреативніші бородані нещодавно зібрались у Блекпульській вежі. Тут проходив унікальний чемпіонат зі стилізації борід та вусів. Двісті учасників змагались у понад 20 категоріях. Зокрема, у стилі амішів, мушкетерів та англійських джентельменів. Учасники стверджують, змагання непросте. Така борода потребує не лише креативності, а й витримки.
"Щоб встигнути "причепурити" свою бороду, я прокинувся о 4 ранку. На це в мене пішло п'ять з половиною годин", - розповідає Норберт Торф, учасник конкурсу.
До конкурсу учасники готувалися не один рік: придумували образи, створювали ексцентричні костюми, і найголовніше - відрощували бороди.
"Навіть не знаю, як описати, що означає для мене борода. Спочатку відрощував її, бо не хотів постійно голитись. Потім вона стала проявом моєї індивідуальності. Тепер це частина мене", - говорить Метт Уолл, учасник конкурсу.
Як стверджують організатори чемпіонату, цей захід сімейний. Жодних гендерних і вікових обмежень.
"Наш конкурс вирізняється тим, що не просто оцінює учасників. Він формує спільноту однодумців. Ми запрошуємо всіх без винятку. Навіть жінки беруть участь - клеять фейкові бороди", - каже Ів Браян, організатор конкурсу.
Такий чемпіонат багато хто сприймає як жарт. А для когось - це справа цілком серйозна. Майклу, який пережив тяжку аварію, підготовка до участі повернула бажання жити.
"Я потрапив в автокатастрофу і був прикутий до інвалідного візка. Лікарі навіть казали, що доведеться ампутувати ногу. Відрощувати та вкладати бороду - єдине, що я міг тоді робити. Тому для мене це означало дуже багато", - розповідає Майкл Уолледж, учасник конкурсу.
Чемпіонат бороданів проводять у туристичних містах Великої Британії від 2012 року. Змагання вже проходили в Брайтоні, Бристолі та Ліверпулі.
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