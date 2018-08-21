В расследовании дела о гибели одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка", по которой идут "активные следственные действия". Об этом сказал в интервью УП генеральный прокурор Юрий Луценко.

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал он.

В то же время генпрокурор подтвердил, что в этом деле до сих пор после 2 лет расследования нет подозреваемых.

"У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - говорит Луценко.

Он объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом:

Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи - ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили.

Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.

Ранее супруга Павла Шеремета требовала расследовать убийство журналиста как теракт.