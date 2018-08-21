Росію та Україну закликали обмінятися в'язнями [ Редактировать ]
Звільнити в'язнів із гуманітарних міркувань закликала Москву і Київ Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Про це, як повідомило видання "BBC Україна", йдеться у листах міністрам закордонних справ - Сергієві Лаврову та Павлові Клімкіну.
Міятович заявила, що стан декого з бранців викликає у неї серйозні побоювання. Конкретних прізвищ комісар не назвала. Вона попросила Україну та Росію терміново зробити усе можливе, щоби життя в'язнів не були під загрозою.
Нагадаю, ще у липні Київ оприлюднив список із 23 людей, яких готовий передати Росії в обмін на звільнення українських бранців. Але від Кремля досі - жодної реакції.
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