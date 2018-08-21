Посол Украины в США призвал добиваться освобождения Сенцова [ Редактировать ]
Сегодня сотый день голодовки украинского политзаключенного Олега Сенцова. Одним из главных партнеров в борьбе за его освобождение остаются Соединенные Штаты, об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, на сайте Белого Дома размещена петиция об освобождении украинского режиссера.
Подписать ее могут жители любой страны. Валерий Чалый заверил - посольство со своей стороны также делает все возможное, чтобы достучаться до российских властей.
"Позиція чітка у всіх. Що ми робимо? По-перше ми дійсно просимо наших партнерів постійно тиснути на різних рівнях піднімати це питання на зустрічах з російськими представниками, з російським президентом, друге - ми даємо більше інформації про те, що відбувається ясно, що в цьому випадку тільки надтиск, максимальний тиск, критичний тиск може дати результат", - говорит Валерий Чалый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.
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