Очередное повышение цен на бензин. Станут ли водители ездить меньше? Почему стоимость горючего выросла и ждать ли еще одного скачка? разбирались наши корреспонденты.

Рост цены на бензин, уверяют эксперты, связан с изменением курса валюты.

"Курс гривны к доллару провалился. Собственно трейдеры чтобы купить новые партии нефтепродуктов вынуждены поднимать цены на опте, а потом этот подъем доходит и до розничной торговли, до АЗС", - говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий.

Это одна из столичных заправок. Здесь, бензин марки А-92 стоит 31 с половиной гривен за литр, 95й - на гривну больше. А дизельное топливо продают по 30 гривен. Несмотря на рост цен, водители говорят, ездить из-за этого меньше не будут.

"Конечно ощущаешь. Сейчас на 500 гривен это совсем ничего. Мне хватало на полторы недели, то сейчас дня три четыре", - говорит Ольга, водитель.

"В любом случае повышение цен не всегда хорошо, но мы же понимаем, что повышение цен на бензин - это повышение курса доллара. Поэтому приходится мириться", - говорит Валерия, водитель.

Оптовая цена на бензин и дизтопливо не всегда равна той которую мы видим на заправке. Там есть скидки, размер которых достигает трех гривен, а на дизтопливо даже четырех.

"Поскольку люди тяготеют к оптовой закупке по безналичным инструментам - талоны, смарт карты и таким образом формируют скидку оператора и учитывая то, что сложились конкурентные условия, то все в принципе стараются их поддерживать", - говорит Артем Куюн, аналитик консалтинговой группы А-95.

Эксперты уверены - в ближайшее время бензин и дизтопливо могут еще подорожать. Каждое повышение курса доллара на одну гривну это плюс 85-90 копеек к цене топлива. Есть и другие причины

"Мы знаем, что в бюджете заложен курс 29,3. Если Нацбанк и правительство выведет, а есть объективные предпосылки, чтобы это случилось, выведет курс на эти параметры то, к сожалению, можно ожидать дальнейшего подорожания нефтепродуктов еще в пределах до одной гривны на литр до конца текущего года", - говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий.

Чтобы сэкономить, все больше водителей переходят на газ. Поэтому он лидирует в продаже. Переоборудовать автомобиль стоит 800 долларов или 22,5 тысячи гривен. А окупается такая установка в среднем за год.

"Эти 800 долларов за счет экономии на пробеге вернуться где-то через 16-18 тысяч в среднем пробега.таксист это проедет за два месяца, наверное, кто-то проедет за год. И дальше уже начинается экономия в чистый плюс", - говорит Артем Куюн.

В последние годы потребление газа растет. А бензин покупают все меньше. Такая ситуация уверены эксперты, сохранится и в будущем.