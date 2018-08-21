Великобритания и США обсудят отравление людей в Солсбери [ Редактировать ]
Пострадавшего от отравления "Новичком" британца Чарли Роули вновь госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице Солсбери. Тем временем глава британского МИДа планирует завтра в Вашингтоне призвать Евросоюз усилить санкции против России. Больше расскажет Алексей Пшемыский.
Состояние 45-летнего британца Чарли Роули, который выжил после отравления новичком, резко ухудшилось еще в субботу. Как сообщил журналистам его брат - Чарли практически полностью потерял зрение. Сейчас он снова находится в больнице Солсберри, откуда его выписали месяц назад.
Что именно привело к утрате зрения и каково состояние пострадавшего сейчас - медики не говорят. В больнице лишь ответили, что у них нет пациентов с последствиями отравления нервно-паралитическими веществами. Не исключено, что к осложнениям привели былые проблемы Чарли со здоровьем. Как известно он также страдает от наркотической зависимости.
Напомню, жителя городка Эймсбери неподалеку Солсбери вместе с его 44-летней подругой госпитализировали 30 июня. Вскоре Стерджесс скончалась. Перед этим они нашли в парке флакон, как полагала пара, с духами. В нем и был новичек. Как считает полиция, смертельную улику выбросили те, кто пытался отравить Скрипалей.
Тем временем уже завтра в Вашингтоне этот инцидент планирует обсудить глава британского МИДа Джереми Хант. Об этом он заявил в интервью журналистам.
"Солсберри - это первый за долгое время случай использования химического оружия на европейской земле. И хотя президент Трамп - фигура крайне противоречивая, он занял твердую позицию, несмотря на свои обещания наладить отношения с Путиным. Америка выслала 60 российских дипломатов. Уверен - США еще усилят санкции. Учитывая, что это произошло на территории Европы, мы должны быть уверены, что и наши шаги будут соответственными", - говорит Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании.
Как стало известно из текста завтрашней речи Ханта в Институте мира в Вашингтоне, министр планирует призвать Евросоюз усилить санкции против России. Из-за инцидента в Солсбери, а так же незаконной аннексии Крыма.
по теме
Жертву "Новачка" шпиталізували у тяжкому стані
Постраждалого від отруєння новачком британця Чарлі Роулі знову шпиталізували у тяжкому стані. Зараз він перебуває у лікарні у Солсбері
На отравление "Новичком" полиция потратила немыслимую сумму
Британская полиция требует от правительства возместить расходы понесенные во время расследования инцидентов с отравлением нервно-паралитическим веществом
США выдвинули России новые требования
США поставили перед Россией требования, в случае невыполнения которых будет применен второй пакет санкций
Отруєння Скрипалів: Великобританія вимагає екстрадиції підозрюваних
У справі про отруєння родини Скрипалів установлено підозрюваних. Про це повідомляє британська преса із посиланням на джерела в спецслужбах. За версією слідства, у безпосередньому застосуванні хімічної зброї на території Великої Британії підозрюють двох громадян РФ
Отравление Скрипалей: власти Великобритании просят экстрадиции двух россиян
Власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у России экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери