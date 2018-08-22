Погода в Украине: синоптики обещают солнечный день [ Редактировать ]
В среду, 22 августа, в Украине ожидается теплая погода. Дожди с грозами прекратятся. Температура воздуха уменьшится во всех регионах, однако на юге и востоке будет ощутимо теплее, чем на западе и центре страны. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер ожидается северный и северо-западный, 3−8 м/с.
Погода в Киеве будет теплой и без осадков. Температура воздуха ночью 14−16°, днем 23−25°.
Во Львове синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха ночью 11−13°, днем 22−24°.
В Одессе - без осадков и жарко. Столбики термометров ночью покажут комфортные 20−22°, днем - 29−31°.
В Днепре и Харькове в среду будет солнечно и сухо. Ночью воздух прогреется до 15−17 тепла, днем 25−28°.
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