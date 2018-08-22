22 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
22 августа - 234-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 131 день.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 22 августа
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
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