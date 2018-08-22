Стан охоронця Харківської міськради, пораненого під час стрілянини, лишається стабільно тяжким. За добу поліції вдалося встановити особу нападника. Це 47-річний Олександр Поярков.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня він стріляв по дверях харківської міськради, тяжко поранив охоронця та вбив поліцейського. Його самого, правоохоронці застрелили під час спроби втекти.

Встановити особу стрільця допоміг дзвінок до поліції. У приватному будинку - родичі знайшли застрелену жінку, 41-річну Наталю Пояркову. Гільзи, що лежали поруч, збіглися з тими, що залишилися після стрілянини на сходах міськради. У слідчих більше сумнівів не було. Нападник - 47-річний Олександр Поярков, який після сімейної сварки п'ять разів вистрелив у жінку. Потім узяв два пістолети й пішов у центр міста.

Поруч із тілом дружини Пояркова, у спальні, правоохоронці виявили цілий арсенал зброї, а ще - професійний станок, на якому її виготовляли.

"Автомат з коліматорним прицілом "Скорпіон", який був споряджений патронами, 4 пістолети, гвинтівка з оптичним прицілом "Бенджамер Рігал". Сім споряджених патронами магазинів і 2 пустих. 230 патронів калібру 9 мм", - повідомив Олег Бех, начальник ГУ НП у Харківській області.

Олександр Поярков працював слюсарем-рихтувальником автомобілів. У травні - звільнився. Став пиячити. Тоді ж і почалися сварки з дружиною. Слідчі припускають - зброєю чоловік займався давно. Наразі з'ясовують, звідки й куди йшли пістолети та патрони та чи не використовували їх під час інших злочинів.

"Він військовослужбовець, на даний час ми перевіряємо, де він ніс службу, чи не ніс він службу в гарячих точках, і на даний час, вона не підтверджена, що раніше він був снайпером", - повідомив Олег Бех, начальник ГУ НП у Харківській області.

Сусіди кажуть - Пояркові жили тихо, не сварилися. Щоправда, два місяці тому Олександр відгородився від сусіда ще вищим парканом.

"Я говорю, Саша, ты что, с головой не дружишь? Что мне у тебя смотреть?! Ну да, окна ж туда во двор выходят", - розповідає Володимир, сусід.

Сьогодні в Харкові прощатимуться із загиблим поліцейським Дмитром Кірієнком. До міста приїде заступник голови Нацполіції аби провести службове розслідування - чи правильно поводилися патрульні.

У слідства є питання до міськради. Чому її охороняла приватна фірма й навіщо охоронці відчиняли двері й наражали себе на небезпеку, хоча могли скористатися камерами спостереження.