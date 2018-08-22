Одного нашого військового поранено на Донбасі минулої доби. За зведеннями на 18 годину, загалом ворог 12 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Двічі - з важкого озброєння. Особливо не вщухають обстріли бойовиків на Світлодарські дузі.

Ворог наблизився до українських захисників так близько, що кулі перелітають через наші позиції і влучають у домівки мирних жителів із сусідніх сіл. Докладніше - з передової - наші кореспонденти.

Передові позиції на Світлодарській дузі. Один з вузлів оборони бойовиків - розташований на території ось цього занедбаного заводу. Звідси періодично стріляє важка техніка ворога.

"БМП противника здесь работает стабильно. Недавно даже танк выкатывали. Соседи жаловались, что "градинки" по ним прилетали. Поэтому тут Минские соглашения во всей красе", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

Зброя меншого калібру в бойовиків взагалі не змовкає. До того ж більшість куль - перелітає армійські позиції і б'є по домівках людей сусіднього селища.

"По населенному пункту прилетало уже - и не раз. Тут каждую ночь пулеметы, крупнокалиберные пулеметы", - говорить позивний "Планшет", військовослужбовець Збройних сил України.

Доки ми працюємо - на позиціях порівняно тихо. Але будь-якої миті бойовики можуть відкрити вогонь. Тож наші солдати часу не гають.

Лише за кілька кілометрів від передової, військові цього ж підрозділу проводять стрілецькі тренування для своїх частин забезпечення - які не стоять на передовій, але періодично там бувають.

"Заняття з підрозділами по вогневій підготовці проводяться не рідше двох разів на місяць. Щоб кожен задіяний військовослужбовець вмів поводитися зі стрілецькою зброєю", - говорить Надія, військовослужбовець Збройних сил України.

Деякі з тилових підрозділів стріляють і частіше.

"Раз в тиждень. - Не хвилюєтеся? - Я не в тому віці і не в тому місці".

Катерина, наприклад - військовий кувхар. Знає понад тридцять рецептів польового борщу. Та й стріляти влучно - вона просто зобов'язана.

Військові кажуть - ситуації на фронті бувають різні, тому навички прицільної стрільби необхідні. До того ж у програмі обов'язкової підготовки армійських тиловиків - поводження зі зброєю більших калібрів.