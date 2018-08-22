Зі США до Німеччини екстрадували Якова Палія. 95-річного чоловіка, який народився в селі П'ядики - тоді це була територія Польщі, тепер Україна, - звинувачують у співпраці з нацистами.

Під час Другої світової війни Палій, за даними американської влади, служив у концтаборі Травники на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю всі звинувачення спростовував. Стверджував, що його змусили служити нацистам і доручили охороняти територію біля табору - дороги і мости.