США екстрадували до Німеччини екс-наглядача концтабору [ Редактировать ]
Зі США до Німеччини екстрадували Якова Палія. 95-річного чоловіка, який народився в селі П'ядики - тоді це була територія Польщі, тепер Україна, - звинувачують у співпраці з нацистами.
Під час Другої світової війни Палій, за даними американської влади, служив у концтаборі Травники на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю всі звинувачення спростовував. Стверджував, що його змусили служити нацистам і доручили охороняти територію біля табору - дороги і мости.
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