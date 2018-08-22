Facebook видалив фейкові акаунти [ Редактировать ]
Facebook видалив понад шістсот акаунтів-"тролів".
Їх координували з Росії та Ірану і поширювали дезінформацію на території США, країн Латинської Америки, Великої Британії та на Близькому Сході. Загалом було охоплено більше мільйона користувачів.
На думку адміністрації соцмережі, координатори "фабрики тролів" витратили на рекламу понад 12 тисяч доларів. А впливали на громадські переконання під час останніх президентських виборів у США та референдуму щодо виходу Британії з ЄС.
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