На Рівненщині гості весілля отруїлися тортом [ Редактировать ]
Торт домашнього приготування став причиною масового отруєння людей на Рівненщині.
Лабораторні дослідження показали, гості на весіллі заразилися сальмонельозом. А в солодощі інфекція потрапила через одну з кухарок.
Нагадаємо, 14 серпня до лікарів звернулися 15 людей, серед них - четверо дітей. Усі вони святкували весілля в місцевому кафе у селі Дружба. Страви та випічку господарі готували самі - з власних продуктів. Загалом на гостині було 120 запрошених.
"Всі хворі були заражені Salmonella enteritidis. Обставини, які сприяли поширенню інфекції, було недотримання правил як особистої гігієни, так і антисанітарні умови безпосередньо в кафе. Десь третина змивів, які ми взяли містили в собі мікроорганізми", - повідомив Роман Сафонов, в.о.директора Рівненського обласного лабораторного центру.
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