Торт домашнього приготування став причиною масового отруєння людей на Рівненщині.

Лабораторні дослідження показали, гості на весіллі заразилися сальмонельозом. А в солодощі інфекція потрапила через одну з кухарок.

Нагадаємо, 14 серпня до лікарів звернулися 15 людей, серед них - четверо дітей. Усі вони святкували весілля в місцевому кафе у селі Дружба. Страви та випічку господарі готували самі - з власних продуктів. Загалом на гостині було 120 запрошених.

"Всі хворі були заражені Salmonella enteritidis. Обставини, які сприяли поширенню інфекції, було недотримання правил як особистої гігієни, так і антисанітарні умови безпосередньо в кафе. Десь третина змивів, які ми взяли містили в собі мікроорганізми", - повідомив Роман Сафонов, в.о.директора Рівненського обласного лабораторного центру.