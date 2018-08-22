Українська кіберполіція допомогла італійським правоохоронцям викрити канал збуту викрадених мотоциклів. Їх продавали в Україні через інтернет.

Слідчі встановили реалізаторів і місця, де ті зберігали транспорт. Після обшуків на Донеччині, Полтавщині та Прикарпатті вилучили три десятки спортивних байків. Тепер справу розслідує італійська прокуратура.