В Україні перекрили канал збуту викрадених мотоциклів [ Редактировать ]
Українська кіберполіція допомогла італійським правоохоронцям викрити канал збуту викрадених мотоциклів. Їх продавали в Україні через інтернет.
Слідчі встановили реалізаторів і місця, де ті зберігали транспорт. Після обшуків на Донеччині, Полтавщині та Прикарпатті вилучили три десятки спортивних байків. Тепер справу розслідує італійська прокуратура.
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