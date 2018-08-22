В Польше разбился военный вертолет [ Редактировать ]
Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в центральной части Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По имеющимся данным, крушение произошло во время приземления или взлета. Вертолет разбился на газоне на территории военного аэродрома Иновроцлав-Латково.
После столкновения с землей машина загорелась. На месте происшествия работают более 30 пожарных.
На борту вертолета находились два пилота. Они смогли самостоятельно покинуть машину после крушения и серьезно не пострадали.
Причины инцидента выясняются.
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